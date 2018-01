Mais um brasileiro na lista dos feridos em Madri A Embaixada do Brasil em Madri identificou hoje a segunda vítima brasileira dos atentados ocorridos ontem em Madri. O rapaz ? cujo nome não foi divulgado ? foi submetido a uma cirurgia de urgência num dos hospitais da capital espanhola. A representação brasileira soube do caso à tarde. Segundo Andréia Seixas, funcionárias da embaixada, o brasileiro teve ferimentos na cabeça e fratura no nariz. ?Mas agora ele já está falando e se sente melhor?, disse. Segundo Andréia, parentes do rapaz que também estão na Espanha pediram que o nome do rapaz não fosse divulgado porque sua mãe, que vive no Brasil, não sabia da gravidade do caso. Na madrugada de hoje, outro brasileiro o paranaense de Curitiba, Adeíldo dos Santos, de 28 anos, também passou por uma cirurgia no crânio. Parentes disseram que ele teve fratura, não apenas no crânio, mas na clavícola esquerda e no maxilar. A expectativa é que permaneça pelo menos mais uma semana internado no Hospital Doce de Octubre. Nenhuma das duas vítimas corre risco de vida.