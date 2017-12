Mais um carro bomba explode em Jerusalém Um outro carro bomba explodiu no centro de Jerusalém por volta das 9h da manhã (3h, horário de Brasília) deste domingo. De acordo a polícia, ninguém ficou ferido e nenhum corpo foi encontrado dentro do veículo. O carro estava nas imediações do local onde um outro carro bomba foi detonado ontem à noite. Viaturas policiais e ambulâncias correram para o local da explosão, que fica há apenas 100 metros da comando geral da polícia israelense. Segundo policiais, haviam outros explosivos dentro do veículo e peritos foram chamados para desarmar as bombas. As autoridades pediram para que a população mantenha distância do local dos atentados. Na ontem à noite, um carro também foi detonado no no centro de Jerusalém, mas ninguém ficou ferido. A explosão aconteceu perto da Catedral Ortodoxo Russa e da Corte Judicial onde nove pessoas foram depor diante do juiz sobre o desmoronamento durante um casamento que matou na quinta-feira (24) 24 pessoas.