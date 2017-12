Mais um carro-bomba explode na Espanha Um terceiro carro-bomba explodiu, nesta sexta-feira, no estacionamento de um supermercado da cidade de Zaragoza, no norte da Espanha. O dispositivo foi detonado num momento em que ocorre uma cúpula da União Européia em Sevilha, no sul do país. O terceiro carro-bomba, que causou ferimentos leves em dois seguranças do supermercado, foi precedido de uma explosão em Marbella e de uma outra na cidade de Fuengirola, onde seis pessoas, incluindo turistas, ficaram feridas.