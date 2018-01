Mais um carro bomba explode no Iraque; ministro era alvo Um carro-bomba, cujo alvo seria o ministro do Meio Ambiente do Iraque, explodiu em Bagdá nesta terça-feira deixando pelo menos dois mortos e dois feridos. O ministro Mikjat Mumin viajava em um comboio pelo povoado de Kadisea, no sul do país, quando houve a detonação. Mumin saiu ileso. Um morador local disse que a explosão ocorreu a 100 metros do prédio da TV Al-Huriya, que transmite em língua curda e é patrocinada pelos EUA. Colunas de fumaça saiam do veículo em chamas e cobriam o céu da região enquanto policiais e soldados norte-americanos isolavam a área. Segundo a agência internacional de notícias Associated Press, Hind Taleb, uma atriz iraquiana bastante conhecida, foi ferida no ataque.