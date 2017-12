Mais um caso de "vaca louca" na Bélgica Autoridades confirmaram nesta quinta-feira o terceiro caso de "vaca louca" na Bélgica desde o início do ano, quando começaram os testes em todos os animais com mais de 30 meses de idade. O animal infectado foi encontrado na cidade de Heers, no leste da Bélgica. Este foi o 22º caso registrado no país até o momento. Desde 1º de janeiro, cerca de 17.000 animais com mais de 30 meses de idade foram testados no país. Os outros animais do rebanho de 105 cabeças também foram sacrificados como medida preventiva.