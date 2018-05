Mais um corpo é encontrado a bordo do Costa Concordia

ROMA - Autoridades italianas informaram que os mergulhadores que realizam buscas a bordo do Costa Concórdia encontraram mais um corpo no interior da embarcação nesta terça-feira, 24.

A descoberta, no terceiro andar do deck, eleva para 16 o número de corpos encontrados desde o naufrágio, ocorrido em 13 de janeiro. Funcionários do escritório da prefeitura da Toscana disseram que não podiam confirmar as informações, divulgadas pela mídia italiana, de que o corpo era de uma mulher.

O anúncio foi feito enquanto uma grande plataforma, contendo um guindaste e outros equipamentos se fixou ao navio naufragado, assinalando o início das operações preliminares para a remoção do meio milhão de galões de combustível que está nos tanques no Costa Concórdia.

Mas a retirada do combustível não deve começar até sábado e será realizado em conjunto com as operações de busca das vítimas.

As informações são da Associated Press.