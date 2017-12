Mais um dia de violência deixa 20 mortos e 50 feridos no Iraque Mais de vinte iraquianos morreram e quase 50 ficaram feridos em diferentes incidentes ocorridos hoje, o mais grave em Bagdá, onde o impacto de vários projéteis causou um massacre no sul da capital. A proibição da circulação de veículos em Bagdá, decretada para deter os enfrentamentos sectários dos últimos dias entre sunitas e xiitas, só conseguiu manter a calma durante a manhã, quando não ocorreram incidentes graves. No entanto, às 17h30 (11h30 de Brasília) várias bombas, lançadas de um lugar desconhecido, explodiram em diferentes regiões do populoso bairro de Al-Dura, no sul de Bagdá. Segundo informaram à EFE fontes do hospital Al Yarmouk, no centro da capital, o estabelecimento médico recebeu "15 corpos e 45 feridos" pelas explosões ocorridas no bairro. O capitão de Polícia Hussam Saad explicou que as vítimas foram causadas por "explosões de várias bombas que caíram em casas do bairro de Al-Dura". Os projéteis explodiram nas áreas de Abu Deshir e na avenida Al Setin, no bairro de Al-Dura, acrescentou a fonte, que detalhou que nas imediações fica um quartel das tropas americanas e iraquianas. A mesma fonte disse que outro morteiro atingiu o bairro de maioria xiita de Al Shola, no noroeste da capital, e causou ferimentos a dois membros de uma mesma família. Além disso, duas mesquitas sunitas da capital foram atacadas por um grupo de homens não-identificados, que atiraram contra os templos com armas automáticas, informaram fontes policiais, que acrescentaram que os ataques não causaram vítimas. A proibição da circulação de veículos durante o dia em Bagdá, por onde só trafegaram carros das forças de segurança, foi reforçada às 20h, quando entrou em vigor o toque de recolher. Nenhum cidadão, exceto os membros dos corpos de segurança, pode sair às ruas da capital até as 6h de segunda-feira, quando acabarão as restrições. Os incidentes da capital não foram os únicos da jornada no Iraque, porém os mais graves. O general Musab al Raui, do Exército iraquiano, foi baleado por um grupo de homens não-identificados perto de sua casa, na cidade de Ramadi, cerca de 100 quilômetros ao oeste da capital, disse uma fonte policial da zona. Além disso, dois agentes das forças especiais do Ministério iraquiano de Interior morreram em um ataque com bombas lançadas por supostos rebeldes contra uma unidade desse corpo, na localidade de Al Madain, cerca de 30 quilômetros ao sudoeste de Bagdá. Enquanto isso, um policial morreu e outros dois ficaram feridos na explosão de uma bomba perto do veículo em que estavam, na cidade de Talafar, cerca de 470 quilômetros ao noroeste de Bagdá. À lista de mortos se somam dois jovens que perderam a vida em um ataque cometido por um grupo armado que atirou contra eles enquanto jogavam futebol, no bairro de Al Mafrag, na cidade de Baquba,capital da província de Diala, cerca de 65 quilômetros ao nordeste da capital, informaram fontes locais. Nesse ataque, também ficaram feridos outros seis jovens.