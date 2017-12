Mais um domingo sangrento no Iraque A escalada de violência continua neste fim de semana no Iraque. Um carro-bomba explodiu neste domingo perto da entrada de uma base-americana em Bagdá, matando seis pessoas e deixando 20 feridos. Entre os mortos, há dois soldados americanos. Num outro ataque a um comboio americano, um garoto de 14 anos morreu e dois policiais iraquianos se feriram quando uma bomba explodiu próxima a um carro. No sábado, sete agentes policiais iraquianos foram mortos num ataque a uma delegacia de polícia em Musayab, 70 quilômetros ao sul da capital, enquanto quatro civis, dois americanos e dois poloneses, funcionários de uma empresa americana de segurança, foram assassinados numa emboscada na capital. Um terceito polonês ficou ferido nessa ação. No ataque em Mussayab, os agentes policiais foram mortos a tiros por homens que vestiam uniformes policiais. Após matar os agentes, eles explodiram o edifício e fugiram em duas caminhonetes, segundo relato de um policial. Os quatro civis mortos na emboscada a seus carros em Bagdá eram funcionários da Blackwater Security Consulting, a mesma empresa para qual trabalhavam os americanos que foram mortos, mutilados, carbonizados e arrastados pelas ruas em Faluja, há dois meses. Os ataques, sobretudo a postos policiais, começam a colocar em dúvida a capacidade das forças de segurança locais de controlar a ordem quando a soberania iraquiana for reestabelecida no fim deste mês. O primeiro-ministro Iyad Alaui pediu que parem com os ataques aos soldados estrangeiros, ressaltando que a presença destes pode ser necessária mesmo depois da volta da soberania iraquiana. Em meio a esses acontecimentos, as forças americanas fizeram nesse neste domingo a quarta libertação em massa na prisão de Abu Ghraib, palco do escândalo de torturas e abusos de soldados contra prisioneiros iraquiano.