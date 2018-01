Mais um helicóptero americano cai no Iraque Um helicóptero militar americano caiu ao norte de Bagdá nesta segunda-feira e os dois tripulantes a bordo da aeronave morreram, informou o Exército dos Estados Unidos. O comando militar americano no Iraque alega desconhecer o motivo da queda, mas um grupo extremista autodenominado Exército Mujahedin publicou na internet um vídeo no qual reivindicava a autoria do disparo que derrubou o helicóptero. Trata-se da terceira queda de um helicóptero militar dos EUA no Iraque em dez dias. Uma filmagem feita pela Associated Press Television News em Mishahda, ao norte de Bagdá, mostrava uma coluna de fumaça saindo de um lugar apontado como local da queda. Era possível observar outros helicópteros sobrevoando a região. O vídeo do grupo que reivindica o ataque mostra o que parece ser um helicóptero voando a certa distância. Um militante é visto disparando um lança-mísseis, atingindo o helicóptero em cheio. Gritos de comemoração são ouvidos a seguir. Entretanto, não foi possível confirmar a autenticidade do vídeo. Outro grupo - a Brigada Salahudin al-Ayoubi - reivindicou pela internet a autoria do atentado, mas também não foi possível confirmar a autenticidade da alegação. Enquanto isso, mais dez pessoas perderam a vida em diversos outros episódios de violência registrados hoje no Iraque. Em Muqdadiya, 90 quilômetros ao norte de Bagdá, a explosão de um carro-bomba deixou seis mortos e 19 feridos. Entre os mortos encontra-se uma criança de apenas seis anos de idade. Na capital iraquiana, um ataque contra um comboio de oficiais de ligação da polícia americana resultou na morte de uma pessoa. A Embaixada dos EUA em Bagdá não confirmou se a vítima era americana. Outros incidentes ocorridos em Bagdá nas últimas horas resultaram na morte de um civil, de um policial e de um caminhoneiro iraquiano a serviço do Exército dos EUA, informou o sargento de polícia Kamal al-Saeidi.