Mais um helicóptero dos EUA cai no Iraque Um helicóptero norte-americano OH-58 Kiowa caiu hoje em um rio ao oeste de Bagdá. Autoridades militares dos EUA informaram que houve ?duas vítimas?, mas sem explicitar se elas estavam mortas ou feridas - o aparelho transportava dois tripulantes. Em Haditha, Emad Rasheed, de 45 anos, disse ter visto dois helicópteros dos EUA patrulhando a área e um deles ser atingido por um míssil. Com este acidente, os EUA já perderam 14 helicópteros desde que a ocupação do Iraque começou, em maio passado. A maioria das aeronaves foi atingida por fogo inimigo.