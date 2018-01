Mais um jornalista americano morre no Iraque O âncora do telejornal Today, David Bloom, da emissora americana NBC, morreu hoje no Iraque enquanto cobria a guerra. Segundo a NBC, Bloom, de 39 anos, morreu depois de sofrer uma embolia pulmonar. O jornalista estava acompanhando a 3ª Divisão de Infantaria do Exército americano e nos últimos dias vinha cobrindo o avanço dessa unidade a Bagdá. Ele estava com as tropas 40 quilômetros ao sul de Bagdá quando se sentiu mal, informou Allison Gollust, porta-voz da NBC News. Bloom foi levado imediatamente via aérea até um acampamento médico, onde foi declarado morto por embolia pulmonar. Sua morte não foi relacionada com os combates entre as forças de coalizão e militares do regime iraquiano. O jornalista entrou na NBC em Chicago, em 1993, e trabalhou como correspondente na Casa Branca antes de passar a ser co-apresentador do programa Today nas edições de fim de semana, em março de 2000. Ele era casado, tinha três filhas e vivia em Nova York. Cerca de 600 jornalistas estão se mobilizando junto às forças militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Desde o início da guerra, que amanhã completa 19 dias, seis jornalistas morreram e dois estão desaparecidos. Na 1ª Guerra do Golfo, em 1991, quatro jornalistas morreram. Veja o especial :