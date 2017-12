Mais um mistério da gravidez da princesa Masako O semanário japonês Shukan Gendai levantou hoje o primeiro véu sobre o mistério da gravidez da princesa Masako, mulher do príncipe herdeiro Naruhito, ao publicar o nome do ginecologista que a atende atualmente, depois de oito anos de casamento infértil. O médico se chama Osamu Tsutsumi, tem 50 anos e é graduado em medicina pela Universidade de Tóquio. É membro da Associação Nacional de Ginecologia e da Associação Nacional dos Estudos sobre a Fertilidade. Tsutsumi é considerado um dos cinco maiores especialistas japoneses em operações ginecológicas mediante endoscopia, e já publicou vários livros, entre os quais "O tratamento cirúrgico da esterelidade feminina". Obviamente, o semanário evita qualquer referência a uma possível "concepção em proveta", possibilidade levantada pelo jornal britânico The Independent na semana passada.