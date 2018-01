Mais um operário morre vítima de incêndio em refinaria na Espanha Um quinto operário morreu hoje vítima das feridas ocasionadas pelo gigantesco incêndio provocado por uma explosão, ontem, em um dos depósitos da refinaria Repsol YPF de Puertollano, no centro da Espanha. As vítimas do incêndio, cujas causas são desconhecidas, são cinco, três delas no momento da explosão. Outros cinco operários estão internados em hospitais da região.