Mais um Pinochet polêmico na política O filho mais velho do ex-ditador Augusto Pinochet anunciou nesta sexta-feira que concorrerá como candidato a deputado pela região de Talca nas próximas eleições parlamentares do Chile, previstas para 12 de dezembro. O controvertido primogênito do ex-chefe militar afirmou que sua postulação será independente e disse que conta com o apoio de seu pai, atualmente internado no Hospital Militar com problemas de pressão. Nenhum dos principais partidos de oposição de direita - Renovação Nacional ou União Democrata Independente, que já escolheram seus candidatos em todo o país -, abriu vaga para Augusto Pinochet Hiriart. Se eleito, o futuro candidato prometeu criar novos postos de trabalho e dar prioridade à segurança dos habitantes de Talca, região localizada a cerca de 250 quilômetros ao sul de Santiago. O primogênito de Pinochet sempre esteve no centro de polêmicas e, recentemente, enfrentou-se publicamente com seus irmãos, depois de registrar o nome Augusto Pinochet como marca comercial própria.