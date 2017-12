Mais um soldado americano morre em combate no Iraque Um militar norte-americano morreu no sábado em decorrência de feridas sofridas em combate no Iraque, anunciou neste domingo o exército dos EUA em um comunicado. "Um soldado da primeira brigada da primeira divisão blindada faleceu no sábado em conseqüência de seus ferimentos" na província sunita rebelde de Al Anbar, ao oeste de Bagdá, indicou o exército. Desde a invasão do Iraque, em março de 2003, morreram neste país 2.608 militares norte-americanos, segundo dados do Pentágono.