Mais um soldado americano morre em explosão no Iraque A explosão de uma bomba colocada na beira de uma estrada matou hoje um soldado americano em Bagdá, ao mesmo tempo em que militantes suicidas detonaram automóveis carregados com explosivos próximos de veículos do exército dos EUA a oeste a ao norte da capital, tirando a vida de três insurgentes, mas sem causar baixas do lado das forças de coalizão. Também hoje, milicianos dispararam projéteis de morteiro e granadas contra forças de segurança iraquianas no centro de Bagdá. Os insurgentes intensificaram suas operações nos últimos tempos visando perturbar as eleições nacionais marcadas para janeiro. Como parte de suas ações, começaram a assassinar iraquianos que colaboram com os EUA. Ontem, membros da resistência mataram três policiais iraquianos. Neste domingo, ao sul de Bagdá, a polícia encontrou quatro homens decapitados e vestidos com roupas civis. Os corpos, supostamente de iraquianos, foram descobertos na área de Haswas, 40 quilômetros ao sul da capital. O porta-voz militar americano, tenente-coronel James Hutton, disse que um número desconhecido de rebeldes atacou com tiros de morteiro e lança-granadas um grupo de soldados da Guarda Nacional no centro de Bagdá. "A unidade da Guarda Nacional devolveu o fogo e várias granadas de mão foram lançadas de volta", disse Hutton. A emissora de televisão do Catar Al-Jazira disse que o conflito ocorreu na Rua Haifa, cenário de passados combates entre insurgentes e forças da coalizão invasora. De acordo com o Exército, um soldado americano morreu vítima da explosão de uma bomba colocada na margem de uma estrada no norte de Bagdá. Pelo menos três outros soldados ficaram feridos no ataque. Ontem, um fuzileiro americano faleceu durante uma ação na província de Anbar, enquanto 14 soldados ficaram feridos em ataques separados no norte do Iraque, incluindo uma emboscada com um carro carregado de explosivos na cidade de Mossul, que feriu oito militares. Número de mortos Segundo uma contagem da The Associated Press, pelo menos 1.289 militares já morreram desde o início da guerra no Iraque em março de 2003. Hoje, dois insurgentes morreram quando lançaram seu automóvel carregado com bombas contra um tanque americano em Tikrit, 130 quilômetros ao norte de Bagdá, informou o sargento Robert Powell um porta-voz militar. Não houve baixas entre os soldados. Outro automóvel carregado com explosivos explodiu na madrugada de hoje próximo a uma caravana militar dos EUA na estrada que liga Haditha a Rawah, cerca de 240 quilômetros ao noroeste da capital. O capitão Brad Gordon, porta-voz dos fuzileiros navais, disse que o ataque suicida não causou baixas entre os americanos.