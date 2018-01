Mais um soldado dos EUA é morto no Iraque Um soldado dos EUA foi morto e três outros ficaram feridos num ataque nos arredores da turbulenta cidade de Faluja, no Iraque, onde escritórios governamentais estavam fechados numa greve de um dia em protesto contra o assassinato acidental de oito policiais iraquianos e um guarda jordaniano por tropas americanas. Em Bagdá, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, em sua primeira visita ao Iraque desde a derrubada de Saddam Hussein, afirmou estar encorajado com progressos em direção à autodeterminação dos iraquianos.