Mais um soldado dos EUA morre no Iraque Um soldado norte-americano morreu e outros três ficaram feridos em Bagdá, na manhã desta quinta-feira, em um ataque com granadas de mão. O exército dos EUA não revelou o nome do soldado morto porque a família ainda não foi informada. Com mais essa baixa, sobe para 790 o número de soldados dos EUA mortos no Iraque desde o início das ações militares, no ano passado.