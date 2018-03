Mais um soldado é morto a tiros no Iraque Um soldado americano foi assassinado por agressores não identificados num posto de checagem no oeste do Iraque, revelou um comunicado do Comando Central do Estados Unidos nesta segunda-feira. Um número ainda indeterminado de agressores seguiu na noite de ontem para o bloqueio rodoviário perto da fronteira com a Síria e requisitou ajuda médica para uma pessoa num carro. Quando o soldado americano se aproximou, os iraquianos sacaram suas armas e mataram o militar, segundo o comunicado do Exército dos EUA. Os soldados que estavam no posto reagiram, mataram um dos agressores e capturaram outro. Pelo menos uma pessoa conseguiu fugir com o veículo. O ataque parece ser parte da escalada da violência entre tropas de ocupação americanas e rebeldes iraquianos no oeste e no centro do país. Dezenas de soldados americanos e civis iraquianos morreram ou ficaram feridos nos incidentes praticamente diários. Nesta segunda-feira, uma patrulha americana foi atacada por rebeldes aparentemente posicionados numa mesquita na conturbada cidade de Falujah. Os soldados não reagiram, mas detiveram dois suspeitos, de acordo com o Comando Central. Falujah, uma cidade de maioria muçulmana sunita 50 quilômetros a oeste de Bagdá, é palco de choques quase diários desde o fim de abril, quando soldados americanos mataram 18 civis iraquianos e feriram outros 78. Os moradores de Falujah acusam os soldados americanos de sistemático uso excessivo da força e de desrespeito aos costumes islâmicos.