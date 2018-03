Mais um soldado norte-americano é ferido no Afeganistão Um soldados das forças especiais norte-americanas foi ferido numa perna durante um ataque com disparos de fuzil contra uma patrulha nos arredores de Shindand, no oeste do Afeganistão, informaram nesta sexta-feira fontes militares dos Estados Unidos. A patrulha reagiu e os agressores fugiram, acrescentaram as fontes. Trata-se do quarto soldado norte-americano ferido nos três últimos dias no Afeganistão.