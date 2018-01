Mais um soldado norte-americano é morto no Iraque Um soldado dos EUA morreu durante um ataque a tiros a uma patrulha na zona leste de Bagdá, disse um porta-voz militar nesta quinta-feira. O soldado morreu por volta das 18h (hora local) desta quarta no bairro de Cidade Sadr, onde ocorrem confrontos entre as forças de coalizão e milicianos leais ao líder xiita Muqtada al-Sadr. Um outro soldado norte-americano morrera horas antes na mesma região da capital iraquiana. Os nomes dos soldados mortos não serão divulgados pelo exército até que as famílias sejam notificadas.