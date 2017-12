Mais um soldado norte-americano é morto no Iraque Um soldado do 12.º Corpo de Apoio do exército dos EUA morreu e outros dois ficaram feridos na explosão de uma bomba caseira perto de Bagdá, informou o exército por meio de comunicado nesta terça-feira. O incidente ocorreu por volta das 23h30 (hora local) de segunda. Os soldados feridos foram hospitalizados e a identidade do morto será preservada até que a família receba a notícia. Até esta segunda-feira, 1.058 militares norte-americanos morreram no Iraque desde o início da guerra, em março de 2003, segundo o Departamento de Defesa dos EUA. Entre eles, 803 faleceram em ações hostis.