Mais um soldado romeno morre no Afeganistão Um segundo soldado romeno morreu no Afeganistão em virtude dos ferimentos sofridos em um ataque recente, informou nesta sexta-feira o Ministério de Defesa da Romênia. O major Mihail Anton Samuila, de 35 anos, morreu no fim da noite de ontem. Ele estava em um comboio militar romeno atacado na noite de terça-feira. Um de seus colegas, o major Iosif Silviu, morreu na hora. Samuila foi operado na terça-feira, mas morreu ontem no hospital de Bagram, ao norte de Cabul, onde foi tratado por médicos americanos, disse um funcionário do Ministério de Defesa do Afeganistão.