Mais um suspeito de terrorismo capturado na Espanha Autoridades espanholas anunciaram a prisão de mais um militante supostamente implicado nos atentados contra Madri do mês passado. Um jornal disse que um grupo ligado à Al-Qaeda prometeu transformar a Espanha em ?um inferno?. Autoridades judiciárias dizem que a captura ocorreu no sábado, no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África. Não foram dados maiores detalhes sobre a identidade do suspeito. A prisão eleva para 16 o número de pessoas em custódia, incluindo seis já acusadas de assassinato em massa. Também nesta segunda-feira, o jornal ABC informou ter recebido um fax do grupo que reivindicou os atentados de 11 de março. No texto, os terroristas ameaçam transformar a Espanha num ?inferno?, a menos que tropas espanholas deixem o Iraque e o Afeganistão. O Ministério do Interior disse que a autoria da carta merece ?uma certa credibilidade?, mas a ameaça, não.