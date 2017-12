Mais um terremoto no Japão: 21 mortos e 1.800 feridos Mais um terremoto sacudiu o Japão neste domingo. Desta vez a região atingida foi o norte do país. O número de mortos chega a 21, os feridos passam de 1.800, e há oito pessoas desaparecidas. Milhares de residentes da região estão traumatizados e acomodados em abrigos de emergência. O Instituto Sismológico Nacional informou que o terremoto aconteceu às 14h12 (horário local) e 2h14 (horário de Brasília) na localidade de Ojiya, a mesma que registrou ontem tremores ainda mais fortes e onde os habitantes buscam pessoas desaparecidas e fazem um balanço dos danos materiais. Na escala de japonesa de 7, este último tremor foi de grau 5, enquanto nas localidades contíguas de Tokamachi, Horinouchi, Takayanagi e Kariwa foi de grau 4. A Agência Kyodo informou que, além dos quatro grandes terremotos que sacudiram a província de Niigata no sábado, foram registrados durante cinco horas outros 143 abalos sísmicos nessa zona litoral, situada cerca de 250 quilômetros ao noroeste de Tóquio.