Mais um transatlântico registra casos de infecção O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDXC) informou que 114 passageiros e três tripulantes do transatlântico Oceana, da empresa britânica P&O Cruises, apresentam sintomas de uma infecção gastrointestinal por causa de um vírus gastrointestinal conhecido como Norwalk. Trata-se do quarto caso em poucas semanas em que grandes números de passageiros de transatlânticos sofrem algum tipo de infecção, o que eleva o número de casos para mais de mil. Os outros casos aconteceram no Amsterdam, da Holland America, no Fascination, da Carnival Cruisies, e no Magic, da Disney Cruise Line.