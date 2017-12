Mais uma ameaça de bomba no Empire State O Empire State Building, o arranha-céu mais alto de Manhattan depois que as torres gêmeas do World Trade Center sofreram o atentado, foi evacuado nesta sexta-feira pela polícia depois de ter recebido uma ameaça de bomba. Os funcionários que trabalham no prédio foram retirados do edifício por agentes de segurança às 13:30h (horário local). Uma hora depois de o alarme ter soado, a polícia decidiu que o edifício deveria ser reaberto às 16h (horário local), se não houvesse outros motivos de preocupação. O Empire State Building, um dos símbolos de Nova York, deve reabrir neste sábado para o público seu terraço panorâmico - que permanece fechado desde o atentado ao World Trade Center, no dia 11. Ainda não se sabe se o alarme desta sexta poderá adiar a reabertura do terraço. De acordo com testemunhas, o procedimento de evacuação se cumpriu de forma ordenada, sem cenas de pânico. Algumas ruas próximas foram fechadas ao trânsito durante os controles efetuados pela polícia. Há poucos dias houve outros alarmes de bombas no prédio do Empire State Building.