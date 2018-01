Mais uma bomba no Iraque. Agora, em cinema pornô Uma bomba explodiu nesta quarta-feira num cinema que exibia filmes pornográficos na cidade de Mosul. Testemunhas disseram que duas pessoas morreram e sete ficaram feridas. Cartazes na porta do cinema indicavam que os filmes eróticos exibidos eram italianos e alemães. As restrições à exibição de filmes estrangeiros no Iraque caíram com o regime de Saddam Hussein. Com isso, muitos cinemas em todo o país começaram a mostrar filmes que forçam os limites de tolerância da sociedade. Vários grupos religios e políticos têm distribuído panfletos a proprietários de cinemas contra a exibição de filmes pornográficos. Explosão em Bagdá destrói ônibus civis