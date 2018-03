Mais uma província canadense autoriza casamento gay A Colúmbia Britânica se tornou a segunda província canadense a permitir casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Duas mulheres se casaram logo após a decisão judicial ser emitida, em Vancouver. A decisão da Corte Provincial de Apelações aumenta a pressão para que o governo canadense reveja a lei que define o casamento como união entre homem e mulher. Uma corte de Ontário havia emitido decisão semelhante no mês passado, levando à obtenção de autorizações para o casamento por parte de mais de 250 casais de mesmo sexo em Toronto. Na segunda-feira, grupos religiosos e de defesa dos valores da família que se opõem a casamentos gays disseram que pretendem recorrer à Suprema Corte do Canadá, pedindo o direito de apelar contra a decisão de Ontário.