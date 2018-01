Mais uma tempestade se forma no Atlântico A tempestade tropical Jeanne se formou hoje no oceano Atlântico e deverá atingir Porto Rico com fortes ventos e chuva pesada na manhã de quarta-feira. O Centro Nacional de Furacões dos EUA emitiu alertas para Porto Rico, Ilhas Virgens e St. Kitts and Nevis. Jeanne poderá acumular ventos de 100 km/h e chuvas de 27 centímetros. Meteorologistas dizem que a tempestade poderá passar pela República Dominicana e Haiti na quinta-feira e na sexta, Cuba e Bahamas no Sábado e, semana que vem, chegue à Flórida. É possível que a tempestade se transforme num furacão de categoria 1, com ventos de 110 km/h, por volta de sábado. Jeanne é a 10ª tempestade a receber um nome no Atlântico nesta estação. Três das tormentas anteriores chegaram à Flórida e o furacão Ivan ameaça a costa do Golfo do México.