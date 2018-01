Mais uma vez o papa condena o casamento gay O papa João Paulo II afirmou hoje que não há possibilidade de o casamento ser redefinido de acordo com modelos diferentes de cultura, expressando, mais uma vez, a oposição do Vaticano à união entre pessoas do mesmo sexo. "O casamento não é nenhuma antiga relação entre dois seres humanos, suscetível a ser configurada de acordo com a pluralidade de modelos culturais", disse o papa durante um discurso na Rota Romana, o tribunal do Vaticano que pode conceder a anulação de casamentos. Em novembro do ano passado, o Vaticano criticou legisladores de todo o mundo que apoiam o reconhecimento legal do casamento entre gays.