Malaios casados com quatro mulheres receberão prêmio As autoridades do estado de Terengganu, na Malásia, premiarão os homens casados com quatro mulheres, desde que pelo menos duas delas tenham sido mães solteiras ou viúvas, informou nesta sexta-feira a imprensa local. O objetivo é incentivar os homens a cuidar de famílias. Os polígamos de Terengganu, estado da região nordeste com uma das comunidades muçulmanas mais conservadoras do país, vão receber um diploma de reconhecimento por sua contribuição ao bem-estar da população. O presidente da comissão estadual de Assuntos Sociais, Mohamad Wan Hasan, disse ao jornal Berita Harian que, se os polígamos se casarem somente com mulheres virgens, não receberão o prêmio. Os governantes de Terengganu esperam que o prêmio estimule a harmonia nas famílias dos polígamos e incentive os homens a se casarem com mulheres mais velhas. A tradição permite aos muçulmanos da Malásia ter até cinco mulheres. Mas, para um novo casamento, devem pedir permissão às mulheres com as quais já estejam casados.