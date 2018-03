Malala volta ao Paquistão quase seis anos após ser alvo de ataque de talibãs

ISLAMABAD – A vencedora do prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai retornou, nesta quinta-feira, 29, ao Paquistão quase seis anos depois de abandonar seu país natal após um ataque talibã onde foi baleada na cabeça por defender a educação das meninas.

"O Paquistão dá as boas-vindas a Gul Makai (como também é conhecida a ativista) à sua casa. Estamos orgulhosos de você", escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Mohammed Faisal, no Twitter.

Malala deixou o aeroporto de Islamabad protegida por um forte esquema de segurança, como visto em imagens divulgadas pelas emissoras de televisão.

A ativista se reunirá com o primeiro-ministro, Shahid Khaqan Abbasi, com quem tratará questões relacionadas com a educação das meninas, segundo divulgaram veículos de imprensa locais, embora a agenda da jovem não foi revelada totalmente por questões de segurança.

No último sábado, 24, a ganhadora do Nobel da Paz de 2014 relembrou seu país natal em sua conta do Twitter. "Neste dia, avalio as memórias do meu lar, jogando críquete nos telhados e cantando o hino nacional no colégio. Feliz Dia do Paquistão", escreveu Malala, em referência ao dia nacional de seu país.

Malala ganhou notoriedade ao escrever um blog para a "BBC" utilizando o pseudônimo de Gul Makai, onde denunciava as atrocidades sofridas sob o regime do Tehrik-i-Taliban (TTP).

No dia 9 de outubro de 2012, foi vítima de um atentado em Mingora, no noroeste do país, quando dois membros do TTP se aproximaram ao veículo escolar onde Malala se encontrava e atiraram nela com um fuzil, atingindo a jovem no crânio e pescoço.

Depois de ser transferida a um hospital de Rawalpindi, perto da capital do país, a adolescente foi levada ainda inconsciente para o Reino Unido, onde se recuperou e atualmente reside com sua família.

Em 2014, ela se tornou na mais jovem vencedora do prêmio Nobel da Paz por conta de seus esforços pelo direito à educação das crianças, um prêmio compartilhado com o indiano Kailash Satyarthi. //EFE