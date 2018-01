Malásia: mulher é condenada a pagar multa por separar casal Um tribunal de justiça da Malásia condenou uma mulher a pagar 10 mil ringgit (? 2.170) por ser a causa do fim do casamento do seu amante, informou nesta sexta-feira, 9, a imprensa local. A mulher, segundo a sentença, deverá pagar a indenização à ex-mulher de seu amante. O tribunal declarou a ré culpada de manter um relacionamento com um homem casado. Além disso, o tribunal condenou o adúltero, um dentista de 61 anos, a pagar à sua ex-mulher, por perdas e danos, 115 mil ringgit (? 24.955), além de uma pensão mensal. Na Malásia, país de maioria muçulmana, o adultério é punido com rigor pela legislação.