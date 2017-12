Malásia proíbe circulação da Newsweek A Malásia uniu-se à Indonésia e a Bangladesh ao proibir a distribuição da última edição da revista norte-americana Newsweek por esta conter uma imagem do profeta Maomé. "Normalmente, se uma publicação contém imagens ditas do profeta Maomé (...), a lei do país pode estar sendo violada", afirmou o vice-primeiro-ministro malaio, Abdullah Ahmad Badawi, à agência de notícias Bernama. A vizinha Indonésia - o país muçulmano mais populoso do mundo - e Bangladesh também bloquearam a circulação da revista. O grupo Repórteres Sem Fronteira, com base em Paris, reconheceu que o Islã proíbe a reprodução de imagens de seus 25 profetas, mas afirmou considerar a proibição da circulação da última Newsweek uma censura e "um ataque à liberdade de informação".