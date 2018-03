Malásia propõe pena de 10 anos de prisão para divulgação de notícias falsas

BANGCOC - O governo da Malásia apresentou nesta segunda-feira, 26, uma proposta de lei no Parlamento para tornar ilegal a criação e divulgação de notícias falsas que prevê penas de até dez anos de prisão, informou a imprensa local.

"A lei proposta tem o objetivo de preservar o público diante da proliferação de notícias falsas e, por sua vez, garantir o respeito ao direito à liberdade de expressão", indica a lei, segundo a emissora "Channel News Asia". Além da pena de prisão, a proposta de lei prevê multas de 500 mil ringgits (R$ 421,3 mil) para quem criar, publicar ou disseminar notícias falsas.

A minuta da lei também estipula que as penas serão impostas a quem for considerado culpado independentemente da sua nacionalidade, cidadania ou localização quando a notícia falsa afetar a Malásia ou a cidadãos malaios. A medida foi proposta a poucos meses das próximas eleições gerais, nas quais o primeiro-ministro Najib Razak tentará se reeleger em meio a críticas por seu suposto envolvimento em um escândalo de corrupção.

Uma investigação do "The Wall Street Journal" e o portal "Sarawak Report" revelou em 2015 o desvio de US$ 700 milhões do fundo de investimentos público 1Malaysia Development Berhard (1MDB) para as contas pessoais de Razak. O primeiro-ministro e a 1MDB negaram ter cometido qualquer crime e uma investigação do Ministério Público malaio exonerou o líder em janeiro de 2016. /EFE