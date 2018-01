Malásia sedia campeonato raro de base jumping Na próxima quarta-feira, começa na cidade de Kuala Lumpur o Primeiro Campeonato Internacional de Pára-Quedismo Radical (base jumping, modalidade que consiste em saltar de edifícios, pontes e montanhas). A competição, considerada rara justamente porque há uma resistência das autoridades em liberarem prédios e pontes para as competições, deverá contar com 51 competidores de 16 países e deve durar até o próximo domingo. O desafio dos participantes é pular de alguns dos edifícios considerados os mais altos do mundo como as torres Petronas, de 452 metros de altura, enfrentando ventos fortes. Nos treinamentos, que começaram hoje, muitos participantes falharam na hora de pousar. ?Os ventos estão desviando e atrasando os pousos?, explicou o instrutor norte-americano da modalidade, Clifford Ryder, que só conseguiu pousar a uma distância de 70 metros do alvo construído para os treinos. O desvio em relação ao alvo é um dos fatores que faz com que os competidores percam pontos. ?Estamos orgulhosos porque a Malásia está sediando o campeonato?, afirmou o empresário responsável pela organização do evento, Dann Lee. ?Queremos transformar a competição em algo excitante e totalmente seguro tanto para os participantes quanto para os espectadores?, disse. Em parte, o objetivo de Lee fracassou. Nos treinos de hoje, o pára-quedista holandês Jean-Louis Becker teve problemas de pouso e, em vez de descer até o solo, caiu sobre o teto de um shopping center, quebrando uma das pernas.