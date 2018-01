Malásia vai entregar à Coreia do Norte corpo de Kim Jong-nam

KUALA LUMPUR - A Malásia vai entregar à Coreia do Norte o corpo de Kim Hong-nam, assassinado na segunda-feira no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Ele é irmão do presidente norte coreano, Kim Jong-un, e tinha 45 anos.

A informação foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro da Malásia, Ahmad Zahid Hamidi. De acordo com ele, a entrega vai se fazer a pedido do regime de Pyongyang.

"Facilitamos o pedido de qualquer governo estrangeiro, ainda que temos de respeitar todos os procedimentos", afirmou Hamidi. "Nossa política consiste em honrar as relações bilaterais com qualquer país."

A polícia da Malásia se prepara agora para ouvir as duas mulheres, uma vietnamita e outra indonésia, suspeitas de terem assassinado o norte-coreano.

Ainda nesta quinta-feira, o governo da Coreia do Sul confirmou a identidade de Kim Hong-nam por meio do exame de suas digitais. Seul vai fazer uma investigação própria do crime. / AFP