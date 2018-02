Os pacientes que testaram positivo para o ebola "foram colocados em um centro de isolamento para tratamento intensivo", disse o governo em um comunicado distribuído neste sábado. Contudo, não foram divulgados detalhes sobre os indivíduos.

As autoridades do Mali estão monitorando 310 pessoas para limitar o surto da doença, que já matou cinco indivíduos no país. Fonte: Associated Press.