Mali prende 2 suspeitos de planejar ataque a bomba Dois homens com explosivos foram presos ao tentarem entrar na cidade de Gao neste sábado, um dia após um ataque suicida ter levantado temores sobre uma insurgência rebelde no norte do Mali, informou o exército do país. Os suspeitos ficaram sob custódia dos militares depois de terem sido detidos em uma estrada que leva para a maior cidade do norte do país, segundo Modibo Traore, porta-voz do exército malês.