Mali reforça segurança, após ataque de rebeldes

A presença do reforço de segurança continua dois dias após radicais islâmicos atacarem o centro da cidade, no norte do país, e lutarem por cinco horas com o Exército. Nesta terça-feira, soldados se concentraram em torno da orla de Rio Níger, usados por insurgentes como entrada para invadir a cidade, com embarcações.

Gao foi tomada pelos militantes islâmicos por 10 meses, até que uma intervenção militar liderada pela França conseguiu retomar a cidade no final de janeiro. As informações são da Associated Press.