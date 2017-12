Malvinas celebram 20º aniversário da rendição argentina Veteranos britânicos e ilhéus comemoraram hoje o vigésimo aniversário da vitória da Grã-Bretanha sobre a Argentina na Guerra das Malvinas, que manteve este remoto arquipélago situado no Atlântico Sul sob domínio britânico. As cerimônias incluíram um desfile por Porto Stanley e uma missa em memória dos 255 soldados britânicos mortos na guerra de 78 dias, iniciada por um desembarque militar argentino. A guerra terminou em 14 de junho de 1982, quando as tropas britânicas entraram em Porto Stanley e fizeram prisioneiros cerca de 12 mil soldados argentinos. "Pensávamos que teríamos de lutar rua por rua em Stanley. Mas na chegada, logo vimos como se levantavam bandeiras brancas por toda a cidade", disse o sargento-major Vincent Wilson, que tinha 20 anos quando lutou na guerra. "Perderam a vontade de lutar." Além dos 255 britânicos, 712 soldados, marinheiros e pilotos argentinos morreram na medição de forças entre a última ditadura militar argentina e a "dama de ferro" britânica, a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Hoje, na Inglaterra, Thatcher homenageou veteranos da guerra no navio Queen Elizabeth II.