Mancha de óleo chega à costa da Louisiana, nos EUA O óleo fruto de um vazamento no Golfo do México começou a chegar no fim do dia de ontem à costa do Estado norte-americano da Louisiana, no sul do país. O vazamento pode se tornar um desastre ecológico, afirmou um funcionário local. Levada por fortes ventos na direção sudeste, uma mancha de óleo chegou à costa da South Pass, perto da foz do rio Mississippi, disse Billy Nungesser, presidente da região de Plaquemines Parish, área onde a mancha atingiu a costa primeiro.