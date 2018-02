Mancha no Muro das Lamentações pode ser resina de planta A misteriosa mancha de umidade surgida no fim de junho no Muro das Lamentações - o local mais sagrado do judaísmo -, em Jerusalém, pode ser de resina liberada por uma planta crescendo nas fendas entre as pedras, avaliou nesta segunda-feira um arqueólogo da Autoridade de Antigüidades de Israel, Jon Seligman. A mancha levou alguns místicos judeus a considerar que o muro estava "chorando" e isso seria sinal de que a vinda do Messias estaria próxima. Seligman afirmou haver um material pegajoso se desprendendo de uma planta. Alguns botânicos irão examinar o local.