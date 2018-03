Mandato de Sarkozy na UE começa conturbado

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, admitiu ontem que seus seis meses no comando da União Européia serão mais difíceis do que o esperado. No primeiro dia como líder do bloco, Sarkozy criticou o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, e ouviu um sombrio comentário do presidente polonês sobre o futuro da UE. Oficialmente, a passagem da presidência rotativa da UE para a França é motivo de celebração, mas há vários problemas por trás das festividades e dos apertos de mãos. Sarkozy admitiu que a comunidade enfrenta um impasse por causa do Tratado de Lisboa e disse que será complicado obter aceitação para suas idéias em questões como imigração e comércio. Num referendo no mês passado, os irlandeses disseram "não" ao Tratado de Lisboa, que busca substituir o projeto de Constituição rejeitado em 2005. O tratado só pode entrar em vigor em 2009 se for ratificado pelos 27 países membros da UE. Mas o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, disse em entrevista publicada ontem que ratificar esse tratado "não faria sentido" após a rejeição irlandesa. O premiê polonês, Donald Tusk, tentou amenizar a declaração, dizendo que seu país tem interesse no tratado, que foi aprovado pelo Parlamento em abril. Sarkozy disse que não podia imaginar que o presidente Kaczynski, que assinou o documento em Lisboa, "pudesse pôr em questão sua própria assinatura". O chanceler francês, François Fillon, insistiu ontem que o Tratado de Lisboa ainda está vivo. "O processo de ratificação continuará", declarou Fillon, acrescentando que mantém um "diálogo permanente" com a Irlanda para tentar achar um meio de acabar com o impasse. "Os irlandeses disseram ?não? a um tratado da UE em 2001 e reverteram o voto em 2002", lembrou um funcionário francês. O estilo impetuoso de Sarkozy provocou irritação em seu primeiro dia como presidente da UE. Em declarações a uma TV, o chefe de Estado francês criticou o comissário de Comércio da UE, Peter Mandelson, e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy. "Eles nos queriam fazer aceitar um acordo no qual a Europa se comprometesse a reduzir em 20% sua produção agrícola e em 10% suas exportações agrícolas", disse Sarkozy. Por meio de seu porta-voz, Peter Power, Mandelson disse que os comentários de Sarkozy minam a posição da União Européia antes da reunião da OMC que será realizada no final do mês em Genebra. "O ataque do presidente Sarkozy é desapontador", disse Power. "As críticas são equivocadas e injustificadas. Neste momento difícil das negociações mundiais de comércio, a UE precisa manter sua unidade."