Mandela celebra 88 anos com mensagem às crianças Funcionários da Fundação Nelson Mandela presentearam o ex-presidente da África do Sul com um bolo nesta segunda-feira e cantaram Parabéns à você, enquanto chegavam presentes de todo o mundo para celebrar seu aniversário de 88 anos. Mandela agradeceu aos funcionários e voluntários por terem participado da celebração da data. "Nos meus dias mais jovem, eu nunca imaginei que esta ocasião iria chegar", disse. "Esta é uma ocasião maravilhosa: ser amado pelas pessoas com quem você trabalha é muito importante", completou. Mandela, ao lado de sua mulher Graça Machel, exibiu uma série de fotografias de sua vida e legado. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz ficou preso por cerca de três décadas por sua luta contra o regime segregacionista de apartheid, cujo sistema lega isolava a população negra nativa dos sul-africanos de origem européia. Mandela foi solto em 1990 para liderar as negociações que poriam fim às regras racistas que regiam o país. Em 1994, tornou-se o primeiro presidente sul-africano eleito em eleições abertas. Deixou o cargo em 1999, mas continuou a liderar a luta contra a pobreza e a AIDS na África. O partido de Mandela no Congresso Nacional Africano disse ao ex-presidente que "continua buscando inspiração e coragem em sua liderança". O presidente interino da África do Sul, Thabo Mbeki, expressou seu desejo de que Mandela "viva o suficiente para ver a melhor época de nossa nação, já que ela continua a se regenerar em um país pacífico, próspero e com o seu povo unido". Mandela aproveitou a data para mandar uma mensagem especial às crianças: "hoje, nós queremos crianças que tenham estudo, porque se você não tiver educação, você nunca se tornará líder". Ele também pediu aos endinheirados do país que ajudem na educação das crianças pobres, "para que elas possam ter a vantagem de se qualificarem como líderes". O ex-presidente planeja ainda celebrar o aniversário - assim como suas bodas de casamento - junto a família. Mais para o final da semana, ele receberá um prêmio da Universidade de Fort Hare e participará de outra festa de aniversário no Fundo Nelson Mandela para Crianças. O presidente Mbeki, por sua vez, deve realizar o discurso anual em homenagem a Mandela no próximo dia 29.