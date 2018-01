Mandela comemora 86 anos discretamente O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela celebrou discretamente neste domingo seu 86º aniversário. Ele reuniu familiares na casa de sua família em Qunu, um bairro da Cidade do Cabo. Mandela recebeu mensagens de felicitações ao longo do dia. Winni Madikizela-Mandela, ex-esposa do líder negro sul-africano, também compareceu às comemorações. A festa discreta condiz com um anúncio feito em junho por Mandela. Ele avisou que reduziria drasticamente suas aparições públicas.