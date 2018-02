Mandela continua respondendo bem a tratamento, diz governo sul-africano

JOHANESBURGO - O prêmio Nobel da paz Nelson Mandela, de 94 anos, segue respondendo bem ao tratamento, informou nesta quinta-feira, 13, o governo da África do Sul. O ex-presidente está há seis dias internado em um hospital de Pretória tratando uma infecção pulmonar.

"O gabinete se alegra por ele estar respondendo bem ao tratamento e reitera o pedido para que os meios de comunicação e os cidadãos respeitem a intimidade do ex-presidente e sua família neste período", afirmou o Conselho de Ministros. O governo desejou a Mandela uma "rápida recuperação" e garantiu que o líder "está recebendo o melhor tratamento médico."

Na quarta-feira, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse que Mandela estava respondendo melhor ao tratamento, o primeiro sinal de melhora de seu estado de saúde desde sua hospitalização. "Estamos preocupados por seu estado, mas esperamos que ele supere, como já fez em outras ocasiões, e possamos tê-lo entre nós por mais tempo", disse à Agência Efe George Bizos, ex-advogado e amigo íntimo do ex-presidente.

As homenagens e demonstrações de apoio a Mandela ocorrem por todo o país. A prefeitura da Cidade do Cabo anunciou nesta quinta-feira sua intenção de construir uma estátua do ícone da luta contra o apartheid em frente à sede do governo municipal, onde Mandela fez seu primeiro discurso após sair da prisão, em 1990.

O ex-presidente sul-africano foi internado por quatro ocasiões desde dezembro do ano passado. O antigo estadista contraiu problemas respiratórios devido aos 27 anos em que ficou preso por suas ações contra o regime racista./ EFE