Mandela deixa hospital, diz porta-voz do governo

Mais cedo, o presidente sul-africano, Jacob Zuma, afirmou que "os médicos garantiram que não a nada para se preocupar". Segundo ele, o ex-líder está com boa saúde.

Mandela, que passou 27 anos preso durante sua luta contra o Apartheid, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994, ficando no poder durante cinco anos. A última aparição pública dele ocorreu em julho de 2010. As informações são da Associated Press.