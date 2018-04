Mandela deixa hospital e descansa em casa O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela recebeu alta ontem do hospital e seguirá fazendo tratamento em casa. Mandela, de 92 anos, tinha sido internado na quarta-feira, com problemas respiratórios. Mais cedo, o vice-presidente da África do Sul, Kgalema Motlanthe, disse em um comunicado que Mandela não corre risco de morrer. Mandela ficou 27 anos preso por sua luta contra o fim do apartheid na África do Sul, voltando à vida pública em 1990.